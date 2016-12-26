США. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых продаваемых книг 2016 года. Как пишет Росбалт, люди в уходящем году покупали печатные издания в два раза больше, чем в предыдущем.

Лидером рейтинга бестселлеров стала книга «Гарри Поттер и проклятое дитя» известной британской писательницы Джоан Роулинг.

В пятерку самых продаваемых книг вошли также «Шантарам-2. Тень горы» Грегори Дэвида Робертса, «После тебя» Джоджо Мойес, «Вселенский заговор» Татьяны Устиновой и «Девушка Online: в турне» Зои Сагг.

Стоит отметить, что четыре книги из первой пятерки — продолжение бестселлеров прошлых лет. В перечень традиционно включены только новинки сезона, вышедшие с ноября 2015 года по 15 декабря 2016 года.

Из книг прошлого года читатели продолжают активно покупать «Лестницу Якова» Людмилы Улицкой, «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной, «Девушку в поезде» Полы Хокинс и «Таинственную историю Билли Миллигана» Даниэла Киза.

Из современной классики в этом году активно покупали «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, «Вино из одуванчков» Рэя Бредбери и «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

Рейтинг составлен на основе данных о продажах от ведущих российских издательств и крупных книжных магазинов.