Ижевск. Удмуртия. Темой возвращения памятнику лосю в Ижевске его мужского «достоинства» вышла на федеральный уровень. Необычной историей заинтересовался журнал «Огонек» и взял интервью у художника Михаила Косолапова и депутата Госсовета Удмуртии Энвиля Касимова.

«Знаменитому символу Ижевска — бронзовому лосю — собираются вернуть его «мужское достоинство». Инициативная группа обратилась к московскому художнику Михаилу Косолапову, и мастер согласился усовершенствовать памятник», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что Косолапов согласился дополнить свадебный монумент и без платы за его труд.

«Я даже готов отказаться от гонорара. Я люблю Ижевск, это город с яйцами, он заслуживает соответствующего символа". К лосю приезжают все местные молодожены. Считается, если жених закинет букет на рога монументу, то в семейной жизни сам будет лишен этого украшения», - сказал скульптор.

Косолапов также предложил сделать объект хрустальным и светящимся и уже подумывает о Wi-Fi и геотеге.

«Чтобы люди не просто приезжали потереть причиндалы парнокопытного млекопитающего, но тут же могли зачекиниться, отправить фото в Instagram», - подытожил творец.

Моксковского художника поддержал и депутат Госсовета Удмуртской Республики Энвиль Касимов, подчеркнув при этом, что в Ижевске немало интересных памятников.

«В Ижевске есть памятник собаке, которая летала в космос, есть памятник крокодилу, козе, пельменю и лыжам чемпионки Кулаковой. Лось в наш ландшафт органично вписывается. Но как это — лось не полный?» - сказал Касимов.

Единственное, он предложил все-таки сделать яйца не хрустальными, а железными.

«Пусть будет все просто, из металла. Мы же индустриальный город», - подытожил депутат.

Напомним, ранее стало известно, что знаменитому символу молодоженов – лосю, который стоит на въезде в Ижевск по Якшур-Бодьинскому тракту, вернут его мужское достоинство. Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Сусанин» художник из Москвы Михаил Косолапов, именно он выльет из металла половой орган.

Тогда же художник предложил сделать будущий объект светящимся в темноте и сравнил первичные половые признаки с пылающим сердцем Данко из произведения Максима Горького, которое стало светилом для людей, идущих в ночной тьме.

После этого о своем желании первой вернуть лосю «мужское достоинство» заявила ижевский художник Мария Соловатова. Хозяин кафе «У лося», около которого стоит памятник, обратился с соответствующей просьбой сначала к директору штаба городских проектов «ЛИФТ» Дмитрию Шевкунову, а тот, в свою очередь, предложил воплотить идею Марии Соловатовой.

Как сказала корреспонденту информагентства «Сусанин» сама скульптор, работы они начали еще этим летом, уже есть некоторые макеты объекта и ведутся работы по согласованию с администрацией Ижевска.

Художник также отметила, что не против, если Михаил Косолапов будет помогать ей воплощать проект, но, опять же, подчеркнула важность восстановления именно исторического облика памятника.