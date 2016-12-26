Москва. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу «Приморских партизан». Как пишет РГ, жалобу на приговор краевого суда Приморья подала прокуратура.

Приморскую банду обвиняли в убийствах полицейских и гражданских лиц, грабежах, угонах автомобилей и налетах на отделения полиции. Однако в ходе рассмотрения дела в суд коллеги присяжных приняла решение о том, что участники банды не виновны. Мужчин освободили в зале суда.

Однако гособвинение с вердиктом не согласилось и обратилось в Верховный суд.

«Приморский краевой суд сам отметил плохое качество расследования данного дела. Собственно, все пять адвокатов с первого дня судебного заседания обращали внимание присяжных на то, что вина подсудимых не доказана, и смогли склонить чашу весов в свою сторону», - сообщала тогда пресс-служба Адвокатской палаты.

Напомним, по версии следствия, группа жителей Кировского района Приморья в 2010 году убила четырех человек, похитила у них наркотики, сожгла автомобиль. Среди убитых оказался милиционер, у которого молодые люди забрали пистолет, удостоверение и деньги. Следствие также сообщало, что молодые люди совершили вооруженное нападение на сотрудников ГИБДД, ранив одного человека.