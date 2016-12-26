Вашингтон. США. Президент США Барак Обама рассказал, чем планирует заниматься после инаугурации Дональда Трампа. Своими идеями он поделился в большом интервью Дэвиду Аксельроду, пишет Газета.

«Мои планы — 21 января я буду спать, отвезу жену на хороший отдых и она сказала, что мне лучше вести себя хорошо», - цитирует издание слова американского лидера.

Обама отметил, что после ухода с поста президента он начнет думать над своей первой книгой и постарается найти гармонию внутри себя.

«Мне нужно будет побыть в покое, не в плане политики, а внутренне. Нужно найти гармонию, прежде чем начать делать что-то серьезное. Мой долгосрочный интерес — это президентский центр для развития нового поколения талантов», — пояснил президент.