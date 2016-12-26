Ижевск. Удмуртия. Полицейские Ижевска изъяли 35 тыс. бутылок косметического лосьона опасного для жизни. Сейчас проводится органолептическое исследование продукции и доследственная проверка. Известно, что оптовая база находилась в Ленинском районе. Документы, сопровождающие оборот продукции и удостоверяющие легальность ее производства и оборота, отсутствовали. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъял: «Вита септ», «Лосьон косметический с экстрактом Красного перца», «Лосьон косметический Боярышник», «Лосьон косметический Березовые почки», «Лосьон косметический Хлебный Люкс», «Лосьон косметический Медовый» - объемом 0,1 литра. Об этом и других новостях республики в традиционном обзоре новостей от корреспондентов информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 26 декабря 2016 года

Новогодний стол:

Удмуртстат посчитал во сколько обойдется жителям республики их новогодний стол. За самый простой набор, состоящий из винегрета, сельди, апельсина и водки нужно отдать 538 рублей. Полный набор оценили в 5 тысяч рублей.

Кубок мира:

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф. 4–й этап пройдет в Германии с 5 по 8 января. Помимо Кайшевой в состав вошли Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина и Ирина Услугина.

Подготовка к сезону:

В Удмуртии подготовка к отопительному периоду следующего года начнется в марте. По мнению экспертов, следующий отопсезон в республике может пройти ещё более управляемо, чем этот.

Федеральный уровень:

Темой возвращения памятнику лосю в Ижевске его мужского «достоинства» вышла на федеральный уровень. Необычной историей заинтересовался журнал «Огонек» и взял интервью у художника Михаила Косолапова и депутата Госсовета Удмуртии Энвиля Касимова.

Погода в республике:

В середине недели на территории Удмуртии ожидается небольшая метель. Также возможно образование заносов на дорогах. Температура воздуха днем будет меняться от минус 4, до минус 9 градусов по Цельсию.

Глазовский Холифилд:

В Глазове мужчина откусил часть уха посетителю кафе. После конфликта он вернулся к себе за столик и продолжил распивать спиртное. Известно, что в полицию позвонил администратор заведения с сообщил о драке, в которой участвовали местные жители. На место приехал экипаж ОВО. В итоге потерпевшему оказали медицинскую помощь, а злоумышленника доставили в отдел полиции.

Поражение «сталеваров»:

Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду уступили санкт-петербургскому «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Сейчас «сталевары» располагаются на 19 месте. В их активе 49 очков.

Подозрительный лосьон:

Полицейские Ижевска изъяли 35 тысяч бутылок косметического лосьона опасного для жизни. Склад располагался в Ленинском районе города. Сейчас проводят необходимые исследования спиртосодержащей продукции.