Москва. Главой «Рособоронэкспорта» назначили гендиректора холдинга «Вертолеты России» Александра Михеева. Как пишет Интерфакс, об этом рассказал вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев.

«Новым гендиректором «Рособоронэкспорта» утвержден теперь уже бывший генеральный директор холдинга «Вертолеты России», - цитирует издание слова Гутенева.

По его словам, холдинг «Вертолеты России» возглавил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский.