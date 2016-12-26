Москва. Светская львица Ксения Собчак, недавно ставшая мамой, раскритиковала читателей её блога в Instagram. Гневный пост телеведущая в ответ на претензии подписчиков.

«Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, обьединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка: неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок,мимишными фотографиями малыша,мужа и прочих домашних сладостей<…>?» - написала Собчак.

Она заявила, что большинство родивших звезд делится фотографиями семьи для «улучшения имиджа».

Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, обьединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка : Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок,мимишными фотографиями малыша,мужа и прочих домашних сладостей ,как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"? . Я не стремлюсь вам нравится,за это вы меня и любите и ненавидите-тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем,чем считаю нужным.Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать "образ" того ,что вы ждете-тоже не буду. Потому что это не образ-а моя реальная жизнь,и я ее берегу от посторонних. И вообще,вас столько,беспокоящихся за моего сына,хоть один бы,сука,денег на няню прислал!!!!!!

«Создавать «образ» того ,что вы ждете - тоже не буду. Потому что это не образ - а моя реальная жизнь,и я ее берегу от посторонних», - добавила звезда.

В конце Собчак отметила: «Вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы, ****, денег на няню прислал!!!!!!».