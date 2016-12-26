Кишинев. Молдавия. Флаг Евросоюза сняли со здания администрации президента Молдавии. Как сообщает Life, сделано это было по указанию нового главы государства Игоря Додона.

При этом стяги Евросоюза на зданиях парламента и правительства страны остались на месте.

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В администрации Додона отметили, что он уважает конституцию страны и призывает всех следовать его примеру. Ожидается, что вскоре президент прокомментирует своё решение лично.

Ещё одно изменение после избрания Додона произошло с сайтом администрации главы государства. Там молдавский язык сменил румынский. Доступны также версии на английском и русском.