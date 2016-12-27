Москва. Россия. «Советский спорт» подготовил специальный рейтинг самых спортивных регионов страны. По информации издания, Удмуртская Республика в этом перечне заняла 30 место.

Российские регионы распределялись в списке исходя из нескольких десятков критериев, в числе которых в качестве основных рассматривались такие, как количество объектов спортивной инфраструктуры (в том числе их состояние), число турниров регионального, федерального, международного уровня, проводимых в регионах, общее число команд, выступающих на постоянной основе в соревнованиях регионального и федерального уровня.

«Кроме того, экспертным советом, который работал над составлением рейтинга, оценивались многочисленные количественные и качественные факторы, в том числе доля населения региона, активно занимающегося спортом, доля населения, сдавшая нормы ГТО, и многое другое», - пишет издание.

Отметим, что лидерами стали Татарстан, Санкт-Петербург и Московская область. Замкнули рейтинг Хакасия, Тува и Магаданская область.

Пермский край в этом списке занял 8 место, Башкортостан 4-е.