Ижевск. Удмуртия. 60 школьных классов в Удмуртии закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, также полностью закрыты два детских сада в Каракулинском и Малопургинском районах.

Помимо этого, приостановлено посещение детей в 36 группах 27 детских садов.

Специалисты также отмечают, что эпидемическое неблагополучие с превышением сезонных показателей уровня заболеваемости зарегистрировали в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске, а также в 19 районах Удмуртии.

В период с 19 по 25 декабря 2016 года среди населения Удмуртской Республики уровень заболеваемости ОРВИ в целом был выше эпидемического порога на 49 процентов.

Всего за последнюю неделю ОРВИ заболело 15,6 тыс. жителей республики.