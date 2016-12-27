Ижевск. Удмуртия. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын вошел в состав сборной России на международные соревнования в январе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Помимо Поварницына в состав вошли Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов и Петр Пащенко.

«Итоговый состав на этап кубка мира в Оберхофе будет назван по итогам тренировочного сбора в австрийском Хохфильцене», - уточняется в сообщении.

Напомним, в прошлом году биатлонист из Удмуртии дебютировал на этапе кубка мира в США, где в спринтерской гонке занял 28 место и попал в десятку в гонке преследования.

Отметим, что в прошлом году Ульяна Кайшева и Александр Поварницын стали лучшими из удмуртских биатлонистов в рейтинге Союза биатлонистов России.