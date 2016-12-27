Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, дорогие читатели! До главной ночи года остаются считанные дни, а пока собираемся с силами и доделываем все предновогодние дела. А заодно почитаем, о чем пишут онлайн СМИ Удмуртии.

Худрук коллектива «Бабушки из Бураново» Ольга Туктарева не собирается судиться из-за прав на бренд «Бурановские бабушки». Об этом она рассказала порталу «Ижлайф».

«Мы не хотим снова поднимать эту тему. Не хотим ни с кем ругаться и ссориться. Зачем это нужно? Тем более перед Новым годом. Может кто-то таким образом хочет добиться справедливости, но нам это уже не нужно», - рассказала Ольга Туктарева.

В свою очередь, бывший продюсер «Бабушек» Ксения Рубцова заявила, что все документы были подписаны артистками добровольно, и попытка вернуть бренд «Бурановские бабушки» в Удмуртию – «очень некрасивая позиция со стороны представителей республики».

В Можге откроют выставку, посвященную 100-летию органов ЗАГС. Сотрудники отдела ЗАГС Можги обратились к жителям города и района с просьбой временно пожертвовать для выставки старинные предметы, документы, необычные фотографии, связанные с проведением свадеб, с рождением малыша, пишет МожгаЛайф. Выставка откроется в Можге в марте 2017 года.

Начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин обратился к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными в предновогодние дни. За последнюю декаду декабря в Удмуртии увеличилось количество столкновений с выездом на полосу встречного движения, а также участились наезды на пешеходов. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

Обращение начальника 1- го Отдела УГИБДД к автомобилистам

Новый конфликт, связанный с объединением школ, назревает в Ижевске. Как пишет «КП в Ижевске», теперь возмутились родители и учителя школ №10 и №20. Об объединении они узнали из СМИ, и теперь собираются выйти на пикет в январе 2017 года.

«Выяснилось, что детей прямо в школе собираются учить на парикмахеров и специалистов ногтевого сервиса, собираются учить вождению автомобиля, – рассказал педагог из школы №10. – Фактически на школы ляжет функция техникумов. Мы не против профильного образования в школе, но куда полезнее детям будет робототехника».

Педагогов 10-й школы также смущает плохое состояние школы № 20. «В старом здании школы №20 рухнул потолок. Школу надо ремонтировать, но выделят ли деньги из администрации города? Вопрос. А так, устроят всех детей в школу №10 и ничего ремонтировать не надо. Вот этого-то мы и боимся, - комментирует педагог школы №10. – Детям придется учиться в 2 смены, а район у нас не самый благополучный».

В обзоре использованы материалы: izh.kp.ru, udmtv.ru, izhlife.ru, mozlife.ru