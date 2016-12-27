Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии во вторник, 27 декабря, почитают святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана. Как пишет Astromeridian, они пострадали в Египте за веру во Христа при правлении императора Диоклетиана, который славился многочисленными гонениями, организованными в отношении сторонников христианского учения.

На Руси бытовало верование, что именно 27 декабря нечистая сила гуляет на свободе, и очень важно побыстрее изгнать ее из мира людей, ведь в противном случае тьма никогда не покинет землю. Верили, что хороших хозяев нечисть никогда не станет беспокоить. Поэтому, 27 декабря принято было убираться в избе и наводить порядок.

Самыми опасными люди считали оборотней, поскольку они обладали способностью перевоплощаться в животных и людей. Также изображали оборотней в виде блуждающих огней, туч, вихря, вурдалаков, приведений и покойников. Восставшими мертвецами считали людей, которые покончили жизнь самоубийством или погибли в результате несчастного случая, младенцев, не вступивших в брак людей, покойников, которые умерли совсем недавно.

Говорили, что среди нечисти может появиться и сам черт, который обернется козлом, бараном, овцой, свиньей, зайцем, собакой или волком. Для того чтобы отогнать нечисть, старались умываться как можно чаще, поскольку злые духи, по приметам, очень боятся воды. Нельзя было 27 декабря выходить из дома, не умывшись, а также седлать лошадь в этом случае, поскольку конь понесет или натрет себе спину упряжью. Неумытых людей также молнией может убить. Перед началом любого дела 27 декабря окропляли себя водой.

Народные приметы на 27 декабря:

1. Какая погода будет 27 декабря, таким и февраль будет

2. Если на Фирса ветреный и холодный день выпадает, то в следующем году будет хороший урожай.

3. Жаркий и теплый день 27 декабря – лето тоже будет знойным.

4. Погода меняется в течение дня – скоро будут оттепели.

5. Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую – скоро установится пасмурная и снежная погода.

6. Ночью 27 декабря иней был – жди снегопада днем.

7. Над лесом видны синие пятна – выпадет снег.