Москва. Главу одного из управлений «Роснефти» Олега Еровинкина нашли мертвым в Москве. Как пишет Газета, в нефтегазовой компании факт смерти уже подтвердили.

Сообщается, что Еровинкин скончался в результате сердечного приступа на 61-м году жизни.

По некоторым данным, мужчина почувствовал недомогание за рулем своей машины «Лексус». Еровинкин успел припарковаться, после чего потерял сознание. Машина откатилась назад, устроив небольшое ДТП.

Свидетели аварии вызвали на место полицейских и медиков. Врачи констатировали смерть.

Стоит отметить, что Олег Еровинкин является главой аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина.