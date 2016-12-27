Ижевск. Удмуртия. Движение трамваев пришлось остановить из-за аварии на магистральном трубопроводе на ул. Карла Маркса. Задержка составила 30 минут, в 8.50 движение было восстановлено.

Как рассказала пресс-секретарь ИжГЭТ Наталья Кузнецова, трамваи остановились из-за автомобилистов, пытавшихся объехать место порыва трубы по рельсам. Один из автолюбителей застрял на путях и перекрыл движение. После того, как машина была убрана, движение восстановилось. Задержка составила 30 минут.

«Мы не планируем вносить какие-то изменения в расписание из-за аварии, - сказала Наталья Кузнецова. - Общественному транспорту она не мешает».

Напомним, в Ижевске перекрыли движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от переулка Широкого до улицы Кирова. Причиной перекрытия движения стал прорыв магистрального трубопровода, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. На данный момент от тепла из-за аварии отключены 17 домов.