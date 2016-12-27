Китай. Китай намерен отправить зонд для изучения Марса в 2020 году. Как пишут Известия, в планах ученых – разработка технологий по доставке образцов грунта с Красной планеты.

«Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса, а также освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности», - цитирует издание доклад, посвященный космической деятельности страны.

Более того, в планах у Китая полет к Юпитеру. С этой целью китайцы увеличат число запусков тяжелых ракет в ближайшее время и планируют более тесное сотрудничество с другими странами, изучающими космическое пространство.