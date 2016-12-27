Сочи. Краснодарский край. Водолазы обнаружили черный ящик разбившегося в Черном море Ту-154. Как пишут Известия, о находке стало известно со слов представителей экстренных служб.

Кроме того, недалеко от места крушения удалось обнаружить тела трех погибших при авиакатастрофе, а также большое количество фрагментов тел жертв произошедшего.

Помимо этого водолазам удалось обнаружить хвостовую часть самолета и фрагменты двигателя.

Лайнер Минобороны потерпел крушение на пути следования в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военнослужащие и известная правозащитница Елизавета Глинка. На данный момент все пассажиры и члены экипажа считаются погибшими.

По данным пресс-службы Минобороны России, несколько тел жертв доставили в Москву, одного из погибших уже опознали родственники.

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением ТУ-154 (на 21:00)

Напомним, ранее ФСБ назвала 4 возможные причины крушения лайнера. Теракта средни них нет.