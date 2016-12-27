Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за прорыва магистрального трубопровода без отопления остались 20 домов. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» Нил Миназитдинов, тепло вернут в дома до 16-18 часов.

«Сообщение о порыве получили в 6:20. Локализовали место повреждения в 7 утра. Приостановили подачу ресурса. Сейчас работают две бригады», - сказал Миназитдинов.

Отопление отключили по затухающей системе, то есть все дома будут отключать от отопления постепенно.

Напомним, во вторник, 27 декабря утром стало известно, что В Ижевске закрыли движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от переулка Широкого до улицы Кирова. Причиной перекрытия движения стал прорыв магистрального трубопровода.

Позже из-за коммунальной аварии пришлось остановить движение трамваев по улице Карла Маркса. Задержка составила 30 минут, в 8.50 движение восстановили.

Авария трубопровода в Ижевске