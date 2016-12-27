Сеул. Южная Корея. Руководство южнокорейской авиакомпании Korean Air дало указание бортпроводникам применять электрошокеры для усмирения буйных пассажиров. Как пишет Лента, сейчас в руководстве по технике безопасности полетов применение данного прибора допускается только при наличии серьезной угрозы экипажу, пассажирам или безопасности полета.

В Korean Air отметили, что спектр применения шокера слишком узок, что мешает персоналу прибегать к нему при реальной необходимости, поэтому намерены изменить правила.

Издание со ссылкой на Минтранс страны сообщает, что число инцидентов в воздухе с 2012 по 2015 годы выросло более чем вдвое — с 191 до 460.

21 декабря американский поп-исполнитель Ричард Маркс помог задержать буйного пассажира рейса Korean Air из Ханоя в Сеул. По словам жены певца, стюарды действовал крайне непрофессионально — не знали, как пользоваться электрошокером, и не смогли надежно связать хулигана.