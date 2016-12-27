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Пять племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота появились в 2016 году в Удмуртии

Всего в республике 40 подобных учреждений.

Пять племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота появились в 2016 году в Удмуртии
сельское хозяйство, Ижевск, Удмуртия, АПК


11:11

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2016 году появились пять новых племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота молочного направления. Всего в регионе насчитали 40 подобных учреждений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Среди появившихся – «ПАЛЭП» Алнашского района, «Горд Октябрь» Вавожского района, «Луч» Глазовского, «Аксакшур» и «Югдон» Малопургинского района. В сообщении уточняется, что в ближайшее время в Минсельхозе России примут решение в отношении еще одного предприятия.

По данным ведомства, в 2015 году в регионе работали 14 племенных заводов и 22 племенных репродуктора – 35 племенных хозяйств – это около 10% от общего числа сельхозорганизаций республики. При этом племенные предприятия произвели более 30% объема молока, полученного от всех сельхозпредприятий Удмуртии.

«Средний удой по республике в 2015 году составлял, 5 тыс. 535 килограммов на голову, а в племенных предприятиях – свыше 6 тыс. килограммов. В то же время отдельные высокопродуктивные особи дают свыше 11 тысяч килограммов молока в год. У нас занимаются разведением двух высокопродуктивных пород коров: чернопестрой и холмогорской. Сейчас у нас поголовье племенных коров составляет около 30-33% от дойного стада, к 2020 году мы планируем довести это соотношение до 40%», - сказал начальник управления животноводства и племенного дела Минсельхозпрода УР Олег Овчинников.

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