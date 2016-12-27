Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на треть сократилось количество грабежей и разбоев. Об этом на традиционной итоговой пресс-конференции рассказал во вторник, 27 декабря, прокурор Удмуртии Сергей панов.

«Хочу сказать по преступности. Понятно, что она присутствует как социальное явление. Мы ожидали роста грабежей и разбоев, но прогноз не оправдался. Здесь не было роста, но и наоборот значительное сокращение таких преступлений», - сказал Панов.

По его словам, разбойные нападения сократились на треть.

«Свыше 32%. На 27% мы ожидаем снижения грабежей по итогам года», - уточнил Панов.

Он также рассказал, что общая преступность в республике сократилась примерно на 14%.

«11% из них это тяжкие и особо тяжкие преступления», - заключил Панов.