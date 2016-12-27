Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии количество преступлений, связанных с дачей взяток, увеличилось в пять раз. Как сообщил прокурор Удмуртии Сергей Панов, в 2016 году правоохранители региона выявила 51 такое преступление.

«Взяток в пять раз увеличилось за 2016 год. 51 такое преступление. В прошлом году их было 10. Но я не хочу сказать, что это какой-то всплеск и республика впала в коррупционную пляску. Это плод деятельности правоохранителей, которые хорошо поработали», - сказал Панов.

По его совам, в целом коррупционных преступлений в Удмуртии выявили около 250.

«Но лиц к ответственности привлекли больше», - пояснил Сергей Панов.

Он также уточнил, что правоохранители не занимаются «погоней за мелкими преступлениями».

«Врачи, педагоги – их очень мало. 3 преступления. Больше стало лиц органов госвласти и органов местного самоуправления», - подытожил прокурор.