Москва. Стрелявший по полицейским в Москве мужчина покончил с собой. Как пишет Взгляд, перед этим мужчина взял в заложники соседку.

В ночь на вторник, 27 декабря, в доме по улице Ельнинской проводился поквартирный обход в рамках расследования уголовного дела. Житель одной из квартир оказал сопротивление стражам порялка, открыв стрельбу.

Мужчина ранил троих сотрудников правоохранительных органов и двух представителей коммунальных служб, потом заперся в квартире соседки, взяв ее в заложницы.

Издание сообщает, что женщину удалось освободить, а сам злоумышленник покончил с собой.