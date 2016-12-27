Ижевск. Удмуртия. Каждое втрое преступление в Удмуртии совершается под действием алкоголя. Об этом на традиционной итоговой пресс-конференции заявил прокурор региона Сергей Панов.

«Показатель, который где-то всегда рядом с первой десяткой по стране – это совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. У нас почти каждое второе преступление под действием алкоголя совершается. И большой уровень рецидивистов, почти 65% таких случаев», - рассказал Сергей Панов.

Он также уточнил, что правоохранителям «не удалось пойти на планку снижений по умышленным убийствам».

«Их практически столько же, как в прошлом году. Обеспокоенность вызывает причинение тяжкого вреда здоровью. Это социальный фактор. Я вам личное мнение скажу – открываю постоянно сводки и читаю их как фронтовые. Сожитель – сожительницу, жена – мужа, все это происходит на фоне значительной алкоголизации и появлению групп социально не адаптированных групп населения», - заявил прокурор.