Ижевск. Удмуртия. 175 человек погибли на дорогах Удмуртии в 2016 году. Прокуратура республики привлекла к ответственности 250 человек за невыполнение своих обязанностей по обеспечению безопасности на трассах и магистралях.

Об этом рассказал журналистам во вторник, 27 декабря, прокурор региона Сергей Панов.

«Большая работа проводилась по безопасности дорожного движения. Это и установка знаков, и содержание дорожной сети. 250 лиц привлеки к ответственности за невыполнение своих обязанностей. Прокуроры направили свыше 600 заявлений о понуждении органов власти привести дороги в нормативное состояние – ремонт, паспортизация и прочее сюда относится», - рассказал Сергей Панов.

Он также отметил, что сокращается количество смертельных ДТП и «преступных аварий».

«Тенденция здесь неплохая. У нас ДТП, те, которые преступные, сократились на 13 процентов, со смертельными исходами на 18 процентов. А всего на дорогах погибли 175 человек. Здесь и уголовные дела есть и по министерству дорожного хозяйства. Но тем не менее показатель очень высокий», - уточнил Панов.