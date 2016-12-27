Израиль. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев покинуть Францию. Как пишет Интерфакс, высказывание руководителя министерства связано с намеченной на 15 января 2017 года международной конференции по миру на Ближнем Востоке, которая будет проходить во Франции.

«Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: «Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль», - цитирует издание слова главы ведомства.

Стоит отметить, что принять участие в конференции должны около 70 государств и международных организаций. Израиль изначально выступал против созыва форума и объявил, что не будет в нем участвовать.

По словам Либермана, выезд евреев из Франции – «единственный ответ на этот заговор», а конференция – «трибунал против Государства Израиль» и «современное дело Дрейфуса».

23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, признающую незаконным строительство израильских поселений на палестинских территориях. Израиль заявил, что не будет выполнять это решение.