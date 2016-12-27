Ижевск. Удмуртия. Шесть детских садов, одну школу и 20 домов остались без отопления и горячего водоснабжения из-за прорыва трубопровода на улице Карла Маркса в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, на месте работают две ремонтные бригады и шесть единиц спецтехники.

По данным администрации города, без тепла остались пять детских садов, две школы и 17 домов.

«Работы планируется завершить в течение 4 часов, проводится замена поврежденного участка трубы, после чего подача теплоносителя будет возобновлена», - говорится в сообщении пресс-службы Ижевска.

Удмуртские коммунальные системы говорят о том, что теплоснабжение и горячую воду в квартиры и соцобъекты планируют вернуть к 22:00.

«Ремонтные работы на объекте будут проводиться до полного устранения повреждения. После этого трассу поставят под заполнение теплоносителем. Планируется, что подача отопления и ГВС в отключенных домах и учреждениях будет восстановлена к 22:00», - говорится в сообщении.

Ранее руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» Нил Миназитдинов сказал, что тепло вернут в дома до 16-18 часов.

Напомним, во вторник, 27 декабря утром стало известно, что В Ижевске закрыли движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от переулка Широкого до улицы Кирова. Причиной перекрытия движения стал прорыв магистрального трубопровода.

Позже из-за коммунальной аварии пришлось остановить движение трамваев по улице Карла Маркса. Задержка составила 30 минут, в 8.50 движение восстановили.