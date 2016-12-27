Ижевск. Удмуртия. Жители домов «Городской УК» не будут платить дважды за услуги ЖКХ. Об этом на традиционной пресс-конференции сообщил во вторник, 27 декабря, прокурор Удмуртии Сергей Панов.

«Второй раз никто платить не будет. Если есть чек, все решено. А если туда-не туда ушло - значит кто-то недоработал, что-то допустил. Мы этого никогда не допустим», - рассказал Панов.

Он также уточнил, что все управляющие компании будут отвечать за недобросовестно проделанную работу.

«Населению от этого не легче, но все же. Есть сферы, за которыми мы следим пристально – тепло, вода, транспорт» <…> «того же Кутдузова взять. Веревочка вьется – конец всегда находится. Это не та категория, где действует судебный приказ – здесь привлечение к уголовной ответственности», - отметил прокурор Удмуртии Сергей Панов.

Напомним, ранее фонд капремонта республики также сообщал о том, что жители домов, управляющей компанией которых была «Городская УК» не получат вторые платежки за капремонт.

В конце ноября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Удмуртии подтвердила законность ареста директора «Единой УК» Рауфа Кутдузова. Его подозревают в даче взятки в виде денег должностному лицу через посредника за общее покровительство и попустительство по службе за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК России – прим. ред.).

Позднее под домашний арест попал и Кутдузов-младший. Его обвинили в хищении имущества на сумму более 43 млн рублей.