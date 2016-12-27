Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска появились да новых жильца – як Кузя или Кузнечик (полное имя – прим. ред.) и кобыла Европа. Как сообщает пресс-служба учреждения, животных уже перевели в вольеры, где они начали обживаться.

По сообщению зоопарка, несмотря на то, что яки предпочитают горные луга, они очень выносливы и к зимним условиям привыкают спокойно.

«К перепадам температуры они устойчивы. От сильных морозов яков спасает длинная и густая шерсть. Она служит быку теплой подстилкой на снегу, а еще под нее обычно прячутся маленькие телята. Зимой черно-бурая шуба становится особенно нарядной, поэтому каждый посетитель зоопарка зимой может вдоволь налюбоваться красотой Кузи», - говорится в сообщении.

Посмотреть на Кузнечика можно в вольере бурых и гималайских медведей, которые сейчас спят.

Зимними уличными прогулками наслаждается и кобыла Европа.

«Недавно вышла во внешний вольер, на манеж, новая жительница конюшни – красавица Европа, кобыла породы тинкер. Она уже во всю наслаждается прогулками и предлагает вам делать это вместе», - подытожили в пресс-службе зоопарка Удмуртии.