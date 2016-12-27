Декабрь 2016
Все новости текущей недели
Важно
Новогодние каникулы: сравниваем цены на перелеты до Москвы из Ижевска и из соседних регионов

.продосуг

А тем временем:

1 стоп

Як Кузя и кобыла Европа появились в зоопарке Ижевска

Животных уже перевели в вольеры.

Як Кузя и кобыла Европа появились в зоопарке Ижевска
Фото:пресс-служба зоопарка Ижевска
Ижевск, зоопарк, животные, Удмуртия, Ижевский зоопарк


12:57

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Ижевска появились да новых жильца – як Кузя или Кузнечик (полное имя – прим. ред.) и кобыла Европа. Как сообщает пресс-служба учреждения, животных уже перевели в вольеры, где они начали обживаться.

По сообщению зоопарка, несмотря на то, что яки предпочитают горные луга, они очень выносливы и к зимним условиям привыкают спокойно.

«К перепадам температуры они устойчивы. От сильных морозов яков спасает длинная и густая шерсть. Она служит быку теплой подстилкой на снегу, а еще под нее обычно прячутся маленькие телята. Зимой черно-бурая шуба становится особенно нарядной, поэтому каждый посетитель зоопарка зимой может вдоволь налюбоваться красотой Кузи», - говорится в сообщении.

Посмотреть на Кузнечика можно в вольере бурых и гималайских медведей, которые сейчас спят.

Зимними уличными прогулками наслаждается и кобыла Европа.

«Недавно вышла во внешний вольер, на манеж, новая жительница конюшни – красавица Европа, кобыла породы тинкер. Она уже во всю наслаждается прогулками и предлагает вам делать это вместе», - подытожили в пресс-службе зоопарка Удмуртии.

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

«Игра престолов» в пятый раз стала самым «пиратским» сериалом года

27.12.2016 13:46 Фэнтези по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» незаконно скачивают и раздают чаще всего. >>

Погибшего в сочинской авиакатастрофе выпускника ДШИ №2 похоронят в Ижевске

27.12.2016 13:41 Его родители находятся в Москве на процедуре опознания тел. >>

Уголовное дело возбудили после массового отравления «Боярышником» против замглавы Минимущества Иркутской области

27.12.2016 13:37 Евгению Нефедову подозревают в халатности: она не обратила должного внимания на торговый павильон, где продавали «Боярыш... >>

Почти каждое втрое преступление в Удмуртии в 2016 году совершено в пьяном состоянии

27.12.2016 13:18 Об этом на пресс-конференции заявил главный прокурор Удмуртии Сергей Панов. >>

Сотрудник рынка в Москве подарил больным детям ящик хурмы и ящик помидоров к Новому году

27.12.2016 12:58 Уроженец Узбекистана помог волонтерам устроить праздник для пациентов детского хосписа. >>

Як Кузя и кобыла Европа появились в зоопарке Ижевска

27.12.2016 12:57 Животных уже перевели в вольеры. >>

Почти 200 кг санкционного салата из Польши обнаружили в Ижевске

27.12.2016 12:36 Среди найденных продуктов также было 39,3 кг редьки. >>

Шесть детских садов и школу отключили от отопления из-за прорыва на улице Карла Маркса в Ижевске

27.12.2016 12:14 Теплоснабжение планируют восстановить к 22:00. >>

Глава Минобороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

27.12.2016 12:02 Авигдор Либерман считает необходимым выступить против международной конференции по миру на Ближнем Востоке. >>

Количество преступлений, связанных с дачей взяток, увеличилось в Удмуртии в пять раз

27.12.2016 11:56 В 2016 году правоохранители республики выявила 51 такое преступление. >>

Стрелявший по полицейским в Москве мужчина покончил с собой

27.12.2016 11:38 Перед этим мужчина взял в заложники соседку, однако не причинил ей вреда. >>

В Удмуртии на треть сократилось количество грабежей и разбоев

27.12.2016 11:33 Об этом на традиционной итоговой пресс-конференции рассказал главный прокурор Удмуртии Сергей Панов. >>

Пять племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота появились в 2016 году в Удмуртии

27.12.2016 11:11 Всего в республике 40 подобных учреждений. >>

Сотрудники «КОМОС ГРУПП» поздравили воспитанников школы-интерната в Сарапульском районе с наступающим Новым Годом

27.12.2016 11:00 Дети получили сладости в рамках акции «Настоящее чудо», проводимой агрохолдингом ежегодно. >>

Южнокорейская авиакомпании решила усмирять буйных пассажиров электрошокерами

27.12.2016 10:43 В Korean Air решили расширить спектр применения шокера. >>

20 домов остались без отопления из-за прорыва трубопровода по улице Карла Маркса в Ижевске

27.12.2016 10:38 Теплоснабжение планируют восстановить до 18:00. >>

Водолазы обнаружили черный ящик разбившегося в Черном море Ту-154

27.12.2016 10:25 Недалеко от места крушения удалось обнаружить тела трех погибших при авиакатастрофе. >>

Китай намерен отправить зонд для изучения Марса в 2020 году

27.12.2016 09:48 Специалисты планируют освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности Красной плане... >>

Движение трамваев остановилось в Ижевске из-за аварии трубопровода

27.12.2016 09:45 Задержка составила 30 минут. >>

Главу одного из управлений «Роснефти» нашли мертвым в Москве

27.12.2016 09:29 Мужчина скончался от сердечного приступа. >>

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын вошел в состав сборной России

27.12.2016 09:12 Спортсмены отправятся на международные соревнования в январе. >>

Движение транспорта закрыли по улице Карла Маркса в Ижевске из-за прорыва трубопровода

27.12.2016 08:48 Авария произошла в районе школы №27. >>

60 школьных классов в Удмуртии закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу

27.12.2016 08:30 Также полностью закрыты 2 детских сада в Каракулинском и Малопургинском районах. >>

Удмуртия заняла 30 место в рейтинге спортивных регионов страны

27.12.2016 08:00 Оценки на основании нескольких показателей выставило издание «Советский спорт». >>

Знаки Удмуртии: предсказания на февраль и опасности для неумытых

27.12.2016 07:30 Народные приметы на вторник, 27 декабря. >>

Новости Удмуртии 2.0: Споры вокруг «Бабушек» и новый пикет против объединения школ

27.12.2016 07:00 Самые интересные материалы онлайн СМИ Удмуртии в обзоре ИА «Сусанин». >>

Флаг Евросоюза сняли со здания администрации президента Молдавии

26.12.2016 19:26 Сделано это было по указанию нового главы государства Игоря Додона. >>

Ксения Собчак раскритиковала читателей её блога в Instagram

26.12.2016 19:07 Телеведущая отметила, что большинство родивших звезд делится фотографиями семьи для «улучшения имиджа». >>

Главой «Рособоронэкспорта» назначили руководителя «Вертолетов России» Александра Михеева

26.12.2016 18:23 Холдинг возглавит заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский. >>

Удмуртия в минуту: подозрительный лосьон и стоимость новогоднего стола

26.12.2016 18:15 Видеообзор самых важных и интересных событий региона минувших суток. >>

Барак Обама решил стать писателем после инаугурации Трампа

26.12.2016 18:12 Президент США после ухода с поста намерен найти гармонию внутри себя. >>

Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу «Приморских партизан»

26.12.2016 17:46 Банду обвиняли в убийствах полицейских и гражданских лиц, грабежах, угонах автомобилей и налетах на отделения полиции. >>

Тема возвращения ижевскому лосю мужского «достоинства» вышла на федеральный уровень

26.12.2016 17:38 Публикация о нем появилась в журнале «Огонек». >>

«Гарри Поттер и проклятое дитя» признали самой продаваемой книгой 2016 года

26.12.2016 17:04 Четыре книги из первой пятерки рейтинга бестселлеров — продолжение самых популярных изданий прошлых лет. >>

Напившийся мигрант в Москве отломал шлагбаум и метнул его в товарищей

26.12.2016 16:39 Предположительно, герои видео – выходцы из Средней Азии. >>

В Удмуртии подготовка к отопительному периоду 2017/18 годов начнется в марте следующего года

26.12.2016 16:35 Такое решение приняли на итоговом заседании Межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода ... >>

Следователи Ижевска начали проверку после обнаружения человеческого скелета

26.12.2016 16:05 Об этом сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии. >>

Еврокомиссия попросила Facebook и Google бороться с дезинформацией в сети

26.12.2016 15:56 С таким призывом выступил глава ЕК Жан-Клод Юнкер. >>

«Настоящее чудо» подарили сотрудники КОМОС ГРУПП детям из Киясовского социально-реабилитационного центра

26.12.2016 15:30 Дети получили долгожданные подарки от Деда Мороза и побывали на спектакле «Летучий корабль». >>

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф

26.12.2016 15:23 Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. >>

ФСБ России назвала 4 основные версии причин крушения Ту-154 в Сочи

26.12.2016 15:21 Признаков теракта на борту специалисты не нашли. >>

В Ижевске ВТБ24 начал выплату возмещения по вкладам клиентам «Татфондбанка»

26.12.2016 15:17 Об этом сообщает пресс-служба банка. >>

Находящегося в федеральном розыске преступника задержали полицейские Ижевска

26.12.2016 14:55 Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. >>

Сын Лукашенко отказался стать президентом Белоруссии

26.12.2016 14:53 12-летний Коля Лукашенко заявил, что думает о том, чтобы стать врачом или «сделать военную карьеру». >>

В Балезинском районе пьяный водитель «скорой помощи» столкнулся с «КамАЗом»

26.12.2016 14:35 Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии. >>
 



.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
« Все блогеры Все блоги »
 
СТАТЬЯ
Мегафон_Сансара

Популярное
Следователи Ижевска начали проверку после обнаружения человеческого скелета
26.12.2016 16:05
Следователи Ижевска начали проверку после обнаружения человеческого скелета
Об этом сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии. >>


Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф
26.12.2016 15:23
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф
Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. >>


Подарки близким и продукты для праздничного стола: Новогодняя ярмарка продолжается в Ижевске
26.12.2016 12:10
Подарки близким и продукты для праздничного стола: Новогодняя ярмарка продолжается в Ижевске
Мероприятие проходит в двух павильонах у кинотеатров на Центральной... >>


Кошелек нараспашку: сколько стоит накрыть праздничный стол к Новому году в Удмуртии?
26.12.2016 10:29
Кошелек нараспашку: сколько стоит накрыть праздничный стол к Новому году в Удмуртии?
Ориентировочную сумму для разных категорий населения подсчитал Удмуртстат.... >>


Раз, два, три - ёлочка гори: как правильно выбрать новогоднее дерево в Ижевске
26.12.2016 08:00
Раз, два, три - ёлочка гори: как правильно выбрать новогоднее дерево в Ижевске
Полезные советы собрали корреспонденты информагентства «Сусанин» совместно с Минлесхозом Удмуртии.... >>


Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал причину спешки при подписании концессии с УКСом
23.12.2016 13:40
Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал причину спешки при подписании концессии с УКСом
По его словам, если бы соглашение подписали позже, городу бы пришлось... >>


Два человека погибли от отравления угарным газом в Можгинском районе
22.12.2016 13:52
Два человека погибли от отравления угарным газом в Можгинском районе
Погибшие вовремя не очистили дымоход от наледи. >>


Резкие перепады температуры ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни
21.12.2016 16:08
Резкие перепады температуры ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни
В четверг на территории региона похолодает до -25 градусов, а к пятнице столбик термометра поднимется... >>


Директор УКСа Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессии с Ижевском
21.12.2016 10:54
Директор УКСа Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессии с Ижевском
В рамках соглашения коммунальщики уже в 2017 году проведут «большие ремонты в... >>




Популярное


Популярное
Водитель маршрутки в Нижневартовске отказался везти детей в 47-градусный мороз
22.12.2016 11:56
Водитель маршрутки в Нижневартовске отказался везти детей в 47-градусный мороз
Власти города начали по данному поводу проверку. >>


Спецкомиссия IBU вынесла решение по российским биатлонистам
22.12.2016 21:36
Спецкомиссия IBU вынесла решение по российским биатлонистам
Напомним, независимый эксперт Ричард Макларен ранее предоставил вторую часть доклада, посвященную... >>


Дмитрий Шепелев вывел сына Платона в свет
20.12.2016 19:31
Дмитрий Шепелев вывел сына Платона в свет
Сын телеведущего и певицы Жанны Фриске вместе с отцом посетил хоккейный матч и новогоднее представление. >>


Официально: Минобороны России опубликовало список пассажиров, находившихся на борту рухнувшего ТУ-154
25.12.2016 11:50
Официально: Минобороны России опубликовало список пассажиров, находившихся на борту рухнувшего ТУ-154
Среди них военнослужащие, гражданские служащие,... >>


Стал известен список пассажиров ТУ-154, разбившегося в Черном море
25.12.2016 11:22
Стал известен список пассажиров ТУ-154, разбившегося в Черном море
Об этом сообщает L!fe. >>


Известный актер Александр Яковлев скончался на 71-м году жизни
20.12.2016 17:47
Известный актер Александр Яковлев скончался на 71-м году жизни
В творческой биографии артиста 119 ролей, в том числе в таких картинах, как «Свой среди чужих, чужой... >>


Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро
21.12.2016 10:24
Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро
В настоящее время движение по Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. >>


Варвару Караулову приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы
22.12.2016 16:49
Варвару Караулову приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы
Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. >>


Маленький крокодил замерз насмерть на свалке в Пензе
22.12.2016 15:13
Маленький крокодил замерз насмерть на свалке в Пензе
Неизвестные выкинули рептилию на мороз. >>




Популярное
Дольф Лундгрен решил переехать в Россию
21.12.2016 19:47
Дольф Лундгрен решил переехать в Россию
Звезда «Неудержимых» убежден, что Дональд Трамп не тот человек, который на должном уровне сможет руководить государством.... >>


Битву панды со снеговиком увидели посетители зоопарка в Торонто
21.12.2016 18:56
Битву панды со снеговиком увидели посетители зоопарка в Торонто
Ролик на сайте YouTube посмотрели более 37 тыс. человек. >>


США отдаст Японии часть территорий военных объектов на Окинаве
21.12.2016 13:43
США отдаст Японии часть территорий военных объектов на Окинаве
Передача земель будет официально подтверждена 21 и 22 декабря. >>


Норвегия потребовала дисквалифицировать российских биатлонистов и отменить соревнования
22.12.2016 09:54
Норвегия потребовала дисквалифицировать российских биатлонистов и отменить соревнования
Вместе с чехами и британцами норвежцы готовы бойкотировать состязания в Тюмени.... >>


Украина планирует ввести визовый режим с Россией
22.12.2016 17:36
Украина планирует ввести визовый режим с Россией
МИД страны в настоящее время анализирует последствия такого шага. >>


Николас Кейдж решил отсудить сына у жены
25.12.2016 20:01
Николас Кейдж решил отсудить сына у жены
Актер и его супруга формально не разведены, но живут раздельно. >>


Менеджер Google обвинил компанию в слежке за работниками
22.12.2016 15:52
Менеджер Google обвинил компанию в слежке за работниками
Потенциальный размер штрафа для корпорации может составить до 3,8 млрд долларов. >>


Пережившая падение с 10 километров стюардесса скончалась в Сербии
24.12.2016 17:53
Пережившая падение с 10 километров стюардесса скончалась в Сербии
У женщины были проблемы со здоровьем. >>


Тело 15-летней дочери турецкого дипломата нашли в Баку
21.12.2016 14:53
Тело 15-летней дочери турецкого дипломата нашли в Баку
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. >>




Обсуждаемое
Уголовное дело возбудили после массового отравления «Боярышником» против замглавы Минимущества Иркутской области
13:37
Уголовное дело возбудили после массового отравления «Боярышником» против замглавы Минимущества Иркутской области
Евгению Нефедову...>
1 комментарий
Як Кузя и кобыла Европа появились в зоопарке Ижевска
12:57
Як Кузя и кобыла Европа появились в зоопарке Ижевска
Животных уже перевели в вольеры. >
1 комментарий
Количество преступлений, связанных с дачей взяток, увеличилось в Удмуртии в пять раз
11:56
Количество преступлений, связанных с дачей взяток, увеличилось в Удмуртии в пять раз
В 2016 году правоохранители республики...>
1 комментарий
Почти 200 кг санкционного салата из Польши обнаружили в Ижевске
12:36
Почти 200 кг санкционного салата из Польши обнаружили в Ижевске
Среди найденных продуктов также было 39,3 кг редьки. >
1 комментарий
Пять племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота появились в 2016 году в Удмуртии
11:11
Пять племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота появились в 2016 году в Удмуртии
Всего в республике...>
1 комментарий
Движение трамваев остановилось в Ижевске из-за аварии трубопровода
09:45
Движение трамваев остановилось в Ижевске из-за аварии трубопровода
Задержка составила 30 минут. >
1 комментарий
Движение транспорта закрыли по улице Карла Маркса в Ижевске из-за прорыва трубопровода
08:48
Движение транспорта закрыли по улице Карла Маркса в Ижевске из-за прорыва трубопровода
Авария произошла в районе школы №27. >
3 комментария
Новости Удмуртии 2.0: Споры вокруг «Бабушек» и новый пикет против объединения школ
07:00
Новости Удмуртии 2.0: Споры вокруг «Бабушек» и новый пикет против объединения школ
Самые интересные материалы онлайн СМИ Удмуртии...>
3 комментария
Тема возвращения ижевскому лосю мужского «достоинства» вышла на федеральный уровень
26.12.2016 17:38
Тема возвращения ижевскому лосю мужского «достоинства» вышла на федеральный уровень
Публикация о нем появилась в журнале...>
2 комментария
ФСБ России назвала 4 основные версии причин крушения Ту-154 в Сочи
26.12.2016 15:21
ФСБ России назвала 4 основные версии причин крушения Ту-154 в Сочи
Признаков теракта на борту специалисты не нашли. >
2 комментария
Имя Доктора Лизы присвоят хоспису в Екатеринбурге
26.12.2016 12:04
Имя Доктора Лизы присвоят хоспису в Екатеринбурге
С таким предложением выступил глава города Евгений Ройзман. >
1 комментарий
Кошелек нараспашку: сколько стоит накрыть праздничный стол к Новому году в Удмуртии?
26.12.2016 10:29
Кошелек нараспашку: сколько стоит накрыть праздничный стол к Новому году в Удмуртии?
Ориентировочную сумму для разных...>
1 комментарий

Обсуждаемое

Афиша Ижевска

Моана
Фильмы
Моана
Призрачная красота
Фильмы
Призрачная красота
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
Фильмы
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
Миссия: Неадекватна
Фильмы
Миссия: Неадекватна
Новогодняя ярмарка
Выставки
Новогодняя ярмарка
«Приключения Буратино»
Спектакли
«Приключения Буратино»
«Госпожа Метелица»
Кукольные представления
«Госпожа Метелица»
Проделки Ханумы
Опера и балет
Проделки Ханумы
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»