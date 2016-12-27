Ижевск. Удмуртия. Пытавшихся сфабриковать дело полицейских Удмуртии заключили под стражу. Об этом сообщил прокурор Удмуртии Сергей Панов.

«Приведу пример работы прокуроров. В Устиновском районе Ижевска рассматривали дело по наркотикам. В результате активной позиции, в том числе, прокуроров, суд признал материалы дела сфальсифицированы. Оправдали молодых людей, в отношении которых дело было возбуждено, а двух оперуполномоченных поменяли с ними местами», - рассказал Панов.

Он уточнил, что на данный момент бывших сотрудников правоохранительных органов заключили под стражу.

В декабре 2016 года стало известно, что Устиновский районный суд Ижевска оправдал 36-летнего горожанина, обвиняемого в сбыте и хранении наркотиков. Во время судебного разбирательства выяснилось, что запрещенные вещества мужчине подкинули полицейские, а свидетель, выступивший в роли покупателя, на самом деле в закупке не участвовал.

Противоправные действия своих коллег выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Удмуртии. На момент преступления один из полицейских уже был уволен из ведомства.