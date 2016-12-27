Москва. Сотрудник продуктовой базе «Фудсити» в Москве подарил больным детям ящик хурмы и ящик помидоров к Новому году. О благородном поступке уроженца Узбекистана Умара написал на своей странице в «Фейсбук» Георгий Весна.

Он поведал, что доброволец Ирина Фесенко приехала на рынок за мандаринами для пациентов детского хосписа. Волонтеры решили устроить праздник больным малышам.

Георгий Весна - Милосердие узбека Уроженец Узбекистана,... | Facebook

«Там она встретила мигранта, который подарил детям по большому ящику первоклассной хурмы и помидоров, узнав, что она покупает продукты на праздничный стол детям», - написал Георгий.

Он процитировал слова Ирины: «У выхода немного притормаживаю — Узбекская дыня, вся обмотанная в кокон, прямо попросилась на праздничный стол:)) Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям, на Новый год, в детский дом. Продавец, плохо говорящий по-русски, ещё раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и прямо наседая на меня сказал: возьми, передашь от меня детям».

В ответ на благодарность девушки продавец попросил только произнести фразу: «Аллах, награди Умара».