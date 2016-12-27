Иркутск. Иркутская область. После массового отравления «Боярышником» следователи возбудили уголовное дело против замглавы Минимущества Иркутской области Евгении Нефедовой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Женщину подозревают в халатности. Дело в том, что она руководила и обеспечивала контроль за деятельностью в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

В 2008 году один из индивидуальных предпринимателей заключил с ведомством договор аренды земельного участка, где установил торговый павильон. В 2015-2016 годах сотрудники министерства фиксировали случаи продажи алкогольной продукции в ларьке.

«В ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором были отражены указанные факты. В этой ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение», - отмечают следователи.

Между тем, в павильоне продавали «Боярышник», из-за которого в регионе погибло несколько десятков человек.

Ранее в рамках уголовного дела о халатности задержали руководителя Управления Роспотребнадзора Иркутской области Михаила Лужнова. Однако позже ему стало плохо, мужчину доставили в больницу.

Стоит отметить, что с 18 по 23 декабря в Иркутской области от отравления контрафактным «Боярышником» пострадали 122 человека, 74 из них скончались. В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело. В регионе объявили режим ЧС.