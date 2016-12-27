Ижевск. Удмуртия. Радика Закирова, выпускника детской школы искусств №2 имени Чайковского, который погиб в авиакатастрофе над Черным морем, похоронят в Ижевске. Об этом в новостном сюжете со ссылкой на маму Закирова, сообщает ГТРК «Удмуртия».

Сейчас родители погибшего находятся в Москве, где проходит процедура опознания тел. Уроженца столицы Удмуртии Радика Закирова пока не нашли.

Напомним, ранее стало известно, что в авиакатастрофе ТУ-154 в Сочи погиб выпускник детской школы искусств №2 Ижевска Радик Закиров. Об этом в воскресенье, 25 декабря, написал на своей странице в Фейсбуке директор учебного заведения Геннадий Юсим.

Позже учебное заведение принесло соболезнования семье выпускника Радика Закирова, погибшего в сочинской авиакатастрофе над Черным морем.

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря. Около 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета отметка самолета ТУ-154 Минобороны России пропала с экрана радаров. На борту лайнера находились 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Список жертв катастрофы опубликован на сайте оборонного ведомства. Среди них оказались артисты ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и знаменитая «Доктор Лиза». Они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу военно-космических сил России. 26 декабря объявлено в России днем национального траура.