США. «Игра престолов» в пятый раз стала самым «пиратским» сериалом года. Как пишет Газета, именно фэнтези по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» незаконно скачивают и раздают чаще всего.

Наибольшее число пользователей, раздававших эпизод на нескольких торрент-сайтах, достигало 350 тыс. человек. Такой показатель был зафиксирован сразу после выхода в эфир финала шестого сезона «Игры престолов».

Второе место занимает сериал «Ходячие мертвецы», третье – «Мир Дикого Запада».

Далее следуют «Флэш», «Стрела», «Теория большого взрыва», «Викинги», «Люцифер», «Форс-мажоры» и автомобильное шоу The Grand Tour.

Ранее сообщалось, что «Игра престолов» вошла в Книгу рекордов Гиннесса как «самое пиратское шоу».