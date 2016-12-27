Ижевск. Удмуртия. В стене многоквартирного жилого дома по адресу улица Кирова, 104 в Ижевске, с 7 по 13 этаж образовалась трещина. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» в своем новостном сюжете.

Товарищество собственников жилья обратилось с проблемой к проектному институту и заказало обследование здания.

«Результаты подтвердили худшие опасения – лоджии дома практически ничем не крепятся, вся конструкция напоминает прислоненную к стене этажерку, которую от падения удерживает лишь верхний технический этаж. Обследование выявило и наличие брака. Строители в свое время отошли от проекта, стена лоджии стала на треть тоньше, исчезла и арматура, которая должна была привязать конструкцию к дому», - говорится в сюжете.

Опасных характер образовавшейся трещины подтвердил и начальник отдела обследования зданий и сооружений ЗАО «Удмуртгражданпроект» Артур Пущин.

«Несомненно, трещина эта опасный характер носит, такого быть не должно по всем нормативам и существует реальная опасность ее развития, и обрушения», - сказал Пущин.

По предварительным подсчетам, укрепление всей стойки дома обойдется в полмиллиона рублей.

Эту сумму товарищество собственников жилья пыталось взыскать с мотозавода, который строил дом, но предприятие исправлять брак отказалось. Суд также поддержал предприятие в связи с истекшим гарантийным сроком здания. В МЧС жителям порекомендовали как можно быстрее самим заняться ремонтом.

«Город не может выделить какие-то средства на проведение работ за собственников жилья. Вопросы и все работы должны выполнять ТСЖ», - сказал начальник МКУ «Служба технологического обеспечения жилищно-коммунального хозяйства» Александр Килин.

Об ответственности ТСЖ заявил и главный госжилинспектор Удмуртии Марат Исмагилов.

«Если будет в доме продолжаться тишина, будет продолжаться бездействие не дай бог что-то случится с собственниками, с их имуществом в доме, то ответственность полностью возлагается на ТСЖ», - подытожил Исмагилов.