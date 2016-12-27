Москва. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий 2014 года в Киеве государственным переворотом. Об этом сообщает во вторник, 27 декабря, телеканал Russia Today.

В декабре этого года в Дорогомиловском суде столицы прошел допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича, который заявил, что стрелявшие по людям во время протестов на майдане снайперы приехали в Киев из других стран.

В свою очередь экс-глава администрации Януковича Андрей Клюев рассказал, что госпереворот на Украине в 2014 году подготовили спецслужбы США.