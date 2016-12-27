София. Болгария. Президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил России в попытках «разрушить Евросоюз изнутри». Об этом пишет во вторник, 27 декабря, Life.ru.

Такое заявление болгарский лидер сделал в интервью германской газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

«Россия финансирует отдельные оппозиционные партии в странах Евросоюза, радикальные общественные движения, средства массовой информации, чтобы создать антиевропейский фон в самой Европе», - считает Плевнелиев.

Он также сказал, что «Россия ставит целью ослабление Европы и культивирует скептицизм по отношению к европейским ценностям, таким как демократия и верховенство закона».

Росен Плевнелиев руководит Болгарией последние недели. В январе пост главы государства займет генерал Румен Радев, выигравший президентские выборы от партии болгарских социалистов.