Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска оставил без изменения меру пресечения для директора «Единой УК» Рауфа Кутдузова, арестованного по подозрению во взятке. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства «Сусанин» из зала суда.

С ходатайством о переводе Кутдузова из следственного изолятора под домашний арест к суду обратилась защита бизнесмена.

«У меня давление повышенное. Врачи каждый день проверяют. В сизо заключенный съел какое-то лекарство. Сейчас лекарства не допускают. Кроме «Бромгексина» в медсанчасти ничего нет. Гарантирую, что буду выполнять все требования», - сказал Рауф Кутдузов.

Он также попросил суд разрешить его жене передать ему лекарства и пройти медицинские обследования в больницах Ижевска, однако судья пояснил, что он не может принять такое решение.

Кроме того, суд частично снял арест с имущества подсудимого. Речь идет об автомобиле и двух квартирах, доли в которых принадлежат Кутдузову.

Руководителя «Единой УК» Рауфа Кутдузова задержали в Ижевске в мае этого года. Позже стало известно, что его обвинили в совершении тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – дача взятки в виде денег должностному лицу через посредника за общее покровительство и попустительство по службе за совершение заведомо незаконного бездействия в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК России – прим. ред.).



В декабре 2016 года под домашним арестом оказался сын Кутдузова Наиль. Директора «Городской управляющей компании» подозревают в совершении преступления связанного с присвоением и растратой чужого имущества в особо крупном размере.