Ижевск. Удмуртия. Внеплановая выездная проверка соблюдения бюджетного законодательства России выявила многочисленные нарушения при строительстве Камского моста в Камбарском районе. Ее результаты опубликовали на сайте управления федерального казначейства по Удмуртской Республике.

По данным документа, проверка, которая состоялась еще 21 июля 2016 года, установила:

- Миндортранс Удмуртии остаток субсидии из Инвестиционного фонда России, в сумме, по данным на 1 января 2014 года - 2 млрд 516 млн 30 тыс. рублей, в течение 15 рабочих дней 2014 года в федеральный бюджет не перечислило;

- республиканский Миндортранс в 2014 году перечислил ООО «РИК» средства из Инвестиционного фонда России в сумме 1 млрд 991 млн 284 тыс. 665 рублей для оплаты строительно-монтажных работ моста по инженерному проекту, не соответсвующему заключению Главгосэкспертизы от 9 ноября 2009 года, а также при отсутствии актуальных проектно-сметных документов, прошедших госэкспертизу, без проверки достоверности сметной стоимости объекта. Заключение Главгосэкспертизы про проектной документации и результатам инженерных изысканий от 19 сентября 2016 года, сводный сметный расчет и локальные сметы, прошедшие госэкспертизу, к проверке также не предоставили.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства в 2014 году за счет средств субсидии из Инвестиционного фонда России перечислило ООО «РИК»:

- 524 млн 745 тыс. 335 реблей за строительно-монтажные работы на участке №2, вместо предусмотренных соглашением от 10 октября 2011 года №335 298 млн 375 тыс. 335 рублей;

- 1 млрд 991 млн 284 тыс. 665 рублей за стротиельно-монтажные работы участка №1, что меньше объема финансирования предусмотренного соглашением от 10 октября 2011 года №335 на 298 млн 375 тыс. 335 рублей.

Также согласно документу ведомства, Миндортранс Удмуртии не обеспечил софинансирование строительства моста через реку Буй из бюджета республики, предусмотренное соглашение от 10 октября 2011 года в сумме 359 млн 320 тыс. рублей.

Не обеспечило ведомство и софинансирование в 2013-2015 годах, предусмотренное Паспортом Проекта, на сумму 1 млрд 332 млн 960 тыс. рублей.

В 2015 году условия, предусмотренные концессионным соглашением, министерство также не выполнило, и не перечислило ООО «РИК» сумму софинансирования в 106 млн 263 тыс. 788 рублей.

Выписки из закона Удмуртской Республики, подтверждающие наличие бюджетных ассигнований в бюджете региона на реализацию проекта в 2014, 2015, 2016 годах в Минрегион России и Минэконом развития России ведомство не направляло, соответственно, к проверке не предоставило.

Кроме того, региональный Миндортранс не обеспечил своевременное выполнение графика работ, также установленного соглашением от 10 октября 2011 года, и не закончил строительство моста до 31 декабря 2014 года. Изменения в график работ, подписанный Минрегионом России, в проверяемый период не вносили.

Не составлялись и планы-графики финансирования работ проекта с разбивкой по кварталам на 2012, 2013, 2015 и 2016 годы.

Акт о финансовом закрытии от 20 сентября 2013 года Миндортранс Удмуртии подписало без подтверждения концессионером начала финансирования строительства, предусмотренного концессионным соглашением.

«Миндортрансом Удмуртской Республики контроль за исполнением концессионером обязательств по соблюдению сроков создания объекта концессионного соглашения не осуществлен, о чем свидетельствует факт незаконченного строительства объекта «Строительство и эксплуатация на платной основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск-Сарапул-Камбарка - граница Республики Башкортостан в Удмуртской Республике» в установленные сроки - 21 сентября 2016 года», - говорится в сообщении.

Шаткий мостик: что творится на строительстве моста через Каму