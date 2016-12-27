Москва. «Ростех» планирует продать частным инвесторам еще 25% акций концерна «Калашников». Такое завление сделал глава госкорпорации Сергей Чемезов, сообщает «Интрефакс».

«Калашников у нас успешно работает. Это вот пример, позитивный пример. Мы надеемся, что в следующем году мы еще 25% продадим «Калашникова» этим же инвесторам, которые сегодня у нас есть: это Андрей Бокарев и Алексей Криворучко», - сказал Чемезов.

Сейчас 51% акций «Калашникова» принадлежит госкорпорации «Ростех», а 49% - частным инвесторам.