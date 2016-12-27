Ижевск. Удмуртия. Сбербанк передал в дар ижевскому детскому саду-школе № 256 пять комплектов книг для детей с нарушениями зрения.

Каждый комплект включает книги сказок и устройство «Волшебный карандаш». Прикасаясь кончиком карандаша к страницам книги, можно услышать произношение букв, стихотворения, имена сказочных героев и музыку, сопровождающую текст.

Специализированные книги для детей младшего и старшего дошкольного возраста изданы Благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», с которым Сбербанк сотрудничает уже не первый год. Проект стартовал в 1994 году, книги распространяются по всей России абсолютно бесплатно.

Ижевский детский сад-школа № 256 – одно из муниципальных учреждений для детей с нарушениями зрения и единственное, в которое принимают тотально слепых детей от 2 до 12-лет. Детский сад-школу посещает более 100 детей, для них реализуется специальная образовательная программа, в рамках которой дети обучаются чтению по методу Брайля. Книжки с выпуклыми картинками и звуковым сопровождениям, помогут воспитанникам быстрее освоить азбуку и познавать мир наравне со здоровыми сверстниками.