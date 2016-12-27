Ижевск. Удмуртия. Движение транспорта открыли по улице Карла Маркса в Ижевске. Пока проезд разрешен только по одной полосе, сообщил корреспонденту информационного агентства «Сусанин» руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» Нил Миназитдинов.

Он также уточнил, что в 17:00 по местному времени на участке должны были закончиться сварочные работы. На месте прорыва магистрального трубопровода уже завершили временные работы по благоустройству и начали восстанавливать отопление.

Дали ли в близлежащие дома тепло и горячую воду, пока не известно.

Напомним, во вторник, 27 декабря утром стало известно, что В Ижевске закрыли движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от переулка Широкого до улицы Кирова. Причиной перекрытия движения стал прорыв магистрального трубопровода.

Позже из-за коммунальной аварии пришлось остановить движение трамваев по улице Карла Маркса. Задержка составила 30 минут, в 8.50 движение восстановили.

После этого стало известно, что шесть детских садов, одна школа и 20 домов остались без отопления и горячего водоснабжения из-за прорыва трубопровода на улице Карла Маркса в Ижевске. По данным администрации города, без тепла остались пять детских садов, две школы и 17 домов.