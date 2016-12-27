Берлин. Германия. Шестеро мигрантов из Сирии и один выходец из Ливии подожгли бездомного в Германии. По данным Интерфакса, инцидент произошел на станции берлинского метро Шёнлайнштрассе.

Семеро злоумышленников подожгли спящего мужчину. К счастью, на помощь бездомному подоспели пассажиры и машинист поезда. Они смогли вовремя потушить огонь, и бродяга не пострадал, однако все его вещи сгорели.

Известно, что нападавшим от 15 до 21 года, их имена не раскрываются. Полиция квалифицирует действия подозреваемых как попытку умышленного убийства.