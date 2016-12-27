Ижевск. Удмуртия. Промышленные предприятия Удмуртии за январь – ноябрь 2016 года отгрузили товаров собственного производства на 468,2 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба Минпромторга республики, темп роста к аналогичному периоду прошло года составил 115,6%.

Индекс производства в регионе составил 107,8%, в целом по России немногим больше – 100,8%.

В общем объеме отгруженных товаров выросла доля обрабатывающих производств с 56% в 2015 году до 62,4%.

«Организациями обрабатывающих производств отгружено товаров на 292,3 млрд. рублей, темп роста к соответствующему периоду 2015 года – 128,5%. Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» - 115,5%», - говорится в сообщении.

Также увеличились на 42,3% объемы производства предприятий отрасли машиностроения и металлообработки за счет роста производства:

- электрооборудования, электронного и оптического оборудования – в 2,1 раза;

- транспортных средств и оборудования - на 50,3%;

- машин и оборудования - на 11,2%.

Индекс производства продукции спецназначения за январь – октябрь 2016 года составил 149,2%, а темп роста объемов отгруженных товаров в металлургическом комплексе – 123,1%, «обработка древесины и производства изделий из дерева» - 121,4%.

Кроме того, наблюдается увеличение объемов отгрузки продукции химической отрасли и легкой промышленности на 5,3 и 7,9% соответственно.

В 2,2 раза в Удмуртии увеличились объемы отгрузки товаров инновационного характера.

Объем отгруженных товаров в добыче полезных ископаемых достиг составил 144,8 млрд рублей или 97,2% к аналогичному периоду прошлого года. За 11 месяцев 2016 года в регионе добыли 10,1 млн тонн нефти – 102,1% к уровню прошлого года.

Отметим, что рост объемов производства способствовал росту средней зарплаты промышленных предприятий региона и составил 111%.