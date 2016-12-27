Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска оставил без изменения меру пресечения для директора «Единой УК» Рауфа Кутдузова, арестованного по подозрению во взятке. С ходатайством о переводе Кутдузова из следственного изолятора под домашний арест к суду обратилась защита бизнесмена. Об этом и других событиях в традиционной рубрике журналистов информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 27 декабря 2016 года

Коммунальная авария:

Шесть детских садов, школа и 20 домов остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии в Ижевске. Порыв магистральной сети произошел на улице Карла Маркса. Сейчас коммунальщики восстанавливают отопление в домах.

Взятки в регионе:

В Удмуртии количество преступлений, связанных с дачей взяток, увеличилось в пять раз. Как сообщил прокурор Удмуртии Сергей Панов, в 2016 году правоохранители региона выявила 51 такое преступление. В целом, коррупционных преступлений в регионе выявили около 250.

Нарушения при строительстве:

Многочисленные нарушения при строительстве Камского моста в Удмуртии выявила проверка федерального казначейства. Она состоялась еще в июле 2016 года. Региональный Миндортранс не осуществлял софинансирование проекта.

Диалоги о животных:

В зоопарке Ижевска появились да новых жильца – як Кузя или Кузнечик (полное имя – прим. ред.) и кобыла Европа. Животных уже перевели в вольеры, где они начали обживаться. Несмотря на то, что яки предпочитают горные луга, они очень выносливы и к зимним условиям привыкают спокойно.

Смертельное ДТП:

Три человека погибли в ДТП на автодороге Игра – Глазов. Еще двух пострадавших госпитализировали. «Газель» занесло, и она выехала на встречку, где столкнулась с «Дэу Нексией».

Автомобильное поздравление:

Автомобилисты решили поздравить жителей Ижевска и всей Удмуртии с наступающим 2017 годом. Специально для этого они сняли красивое видео под мотивы песни Jingle Bells. На ролике видно, как 32 автомобиля выстроились в огромную снежинку и начали мигать фарами.

Трещина в доме:

Дом на улице Кирова в Ижевске может рухнуть из-за трещины в стене. Ремонт здания обойдется ТСЖ в полмиллиона рублей. Жильцы обратились с проблемой к проектному институту и заказали обследование здания.

Судебное заседание:

Первомайский суд Ижевска отклонил ходатайство защиты Рауфа Кутдузова о домашнем аресте. Сам бизнесмен заявил о высоком давлении и отсутствии лекарств в СИЗО. Он также просил суд разрешить его жене передать ему таблетки и пройти медобследование в больницах города.