Ижевск. Удмуртия. Теплоснабжение восстановили после устранения последствий коммунальной аварии на улице Карла Маркса в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

«Режим подачи тепловых ресурсов в дома и учреждения восстановлен к 17:00. К этому же времени было завершено временное благоустройство ремонтного участка, что позволило полностью открыть для транспорта проезжую часть улицы Карла Маркса - на участке от переулка Широкий до улицы Кирова, где сегодня было введено ограничение для движения в связи с ремонтом теплотрассы», - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 27 декабря утром стало известно, что В Ижевске закрыли движение транспорта по улице Карла Маркса на участке от переулка Широкого до улицы Кирова. Причиной перекрытия движения стал прорыв магистрального трубопровода.

Позже из-за коммунальной аварии пришлось остановить движение трамваев по улице Карла Маркса. Задержка составила 30 минут, в 8.50 движение восстановили.

После этого стало известно, что шесть детских садов,одна школа и 20 домов остались без отопления и горячего водоснабжения из-за прорыва трубопровода на улице Карла Маркса в Ижевске. По данным администрации города, без тепла остались пять детских садов, две школы и 17 домов.

К вечеру 27 декабря руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» Нил Миназитдинов сообщил, что движение транспорта по улице Карла Маркса в Ижевске восстановили.