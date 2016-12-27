Декабрь 2016
Все новости текущей недели
Важно
Многочисленные нарушения при строительстве Камского моста в Удмуртии выявила проверка федерального казначейства

.прообщество

А тем временем:

1 стоп

Вахтовики в Якутии задавили медведя двумя «Уралами»

Местные следователи начали проверку по факту появления жестокого видео в сети.

Вахтовики в Якутии задавили медведя двумя «Уралами»
Фото:Пресс-служба СУ СК Якутии
общество, животные, видео, убийство


18:23

Якутия. Следователи в Якутии начали проверку по факту появления в сети видео, на котором мужчины задавили медведя двумя «Уралами». Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Действия героев ролика правоохранители квалифицировали как жестокое обращение с животным.

В Якутии вахтовики раздавили медведя "Уралом".

«Следственные органы устанавливают личности мужчин, а также другие обстоятельства и причины произошедшего», - отмечается в сообщении.

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

На эту же тему

.проновости

FIS дисквалифицировала лыжника из Удмуртии Вылегжанина на основании доклада Ричарда Макларена

27.12.2016 20:13 Эту информацию подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. >>

Ежемесячную компенсацию будут выплачивать осиротевшим после крушения Ту-154 детям

27.12.2016 20:06 Родственники жертв авиакатастрофы получат по одному миллиону рублей за каждого погибшего. >>

Дежурные со свистками будут пресекать акты дефекации на улицах Дели

27.12.2016 19:29 В столице Индии появились патрули «сваччх севак» - служителей чистоты. >>

6 человек пострадали в ДТП на Воткинском шоссе Ижевска по вине пьяного водителя

27.12.2016 19:25 Выпивший мужчина сел за руль отечественной легковушки, не имея водительских прав. >>

Удмуртия в минуту: дело Кутдузова и коммунальная авария в Ижевске

27.12.2016 18:30 Видеообзор самых важных и интересных новостей минувшего дня. >>

Вахтовики в Якутии задавили медведя двумя «Уралами»

27.12.2016 18:23 Местные следователи начали проверку по факту появления жестокого видео в сети. >>

Отопление вернулось во все дома после прорыва трубопровода на улице Карла Маркса в Ижевске

27.12.2016 18:16 Проезжая часть на месте инцидента полностью открыта. >>

Промышленные предприятия Удмуртии за 11 месяцев 2016 года отгрузили товаров на 468,2 млрд рублей

27.12.2016 17:53 Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 115,6%. >>

Шестеро мигрантов из Сирии подожгли бездомного в Берлине

27.12.2016 17:46 Полиция квалифицирует действия подозреваемых как попытку умышленного убийства. >>

Движение транспорта открыли по улице Карла Маркса в Ижевске

27.12.2016 17:21 Сейчас комунальщики восстанавливают отопление. >>

«Ночные волки» получили 3,1 млн рублей на мотопробеги

27.12.2016 17:03 Клуб байкеров выиграл президентский грант. >>

Ижевский детский сад получил в подарок от Сбербанка книги со шрифтом Брайля

27.12.2016 17:00 Книжки с выпуклыми картинками и звуковым сопровождениям помогут детям с нарушениями зрения быстрее освоить азбуку. >>

«Ростех» продаст еще 25% акций концерна «Калашникова» частным инвесторам

27.12.2016 16:46 Об это заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. >>

Многочисленные нарушения при строительстве Камского моста в Удмуртии выявила проверка федерального казначейства

27.12.2016 16:24 Региональный Миндортранс не осуществлял софинансирование проекта. >>

«Ростелеком» подарил новогоднее настроение всем зрителям «Интерактивного ТВ» в Удмуртии

27.12.2016 16:20 В «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома» появились две праздничные коллекции – «Лучшие мультики 2016» и «Кино-оливье». >>

Первомайский районный суд Ижевска отклонил ходатайство защиты Рауфа Кутдузова о домашнем аресте

27.12.2016 16:04 Сам бизнесмен заявил в судебном заседании о высоком давлении и отсутствии лекарств в СИЗО. >>

Пытавшихся сфабриковать дело полицейских Удмуртии заключили под стражу

27.12.2016 15:55 Об этом сообщил прокурор Удмуртии Сергей Панов. >>

Объем средств на индивидуальных инвестсчетах за 2016 год вырос в 2,5 раза

27.12.2016 15:50 Популярность индивидуальных инвестиционных счетов превзошла ожидания и прогнозы участников рынка. >>

Президент Болгарии обвинил Россию в ослаблении Европы

27.12.2016 15:31 По словам Росена Плевнелиева, Москва пытается «разрушит Евросоюз изнутри». >>

Дом на улице Кирова в Ижевске может рухнуть из-за трещины в стене

27.12.2016 15:26 Ремонт здания обойдется ТСЖ в полмиллиона рублей. >>

Московский суд признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом

27.12.2016 15:05 С иском в Дорогомиловский суд столицы обратился бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. >>

Прокуратура Удмуртии: жители домов «Городской УК» не будут платить дважды за услуги ЖКХ

27.12.2016 15:04 Об этом на традиционной пресс-конференции сообщил прокурор Удмуртии Сергей Панов. >>

Три человека погибли в ДТП на автодороге Игра – Глазов

27.12.2016 14:44 Еще двух пострадавших госпитализировали. >>

Железная снежинка: как поздравили жителей Ижевска автомобилисты?

27.12.2016 14:23 32 машины выстроились на видео в виде снежинки с зажгли фары. >>

175 человек погибли на дорогах Удмуртии в 2016 году

27.12.2016 14:02 Прокуратура региона привлекла к ответственности 250 человек за невыполнение своих обязанностей по обеспечению безопаснос... >>

«Игра престолов» в пятый раз стала самым «пиратским» сериалом года

27.12.2016 13:46 Фэнтези по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» незаконно скачивают и раздают чаще всего. >>

Погибшего в сочинской авиакатастрофе выпускника ДШИ №2 похоронят в Ижевске

27.12.2016 13:41 Его родители находятся в Москве на процедуре опознания тел. >>

Уголовное дело возбудили после массового отравления «Боярышником» против замглавы Минимущества Иркутской области

27.12.2016 13:37 Евгению Нефедову подозревают в халатности: она не обратила должного внимания на торговый павильон, где продавали «Боярыш... >>

Почти каждое второе преступление в Удмуртии в 2016 году совершено в пьяном состоянии

27.12.2016 13:18 Об этом на пресс-конференции заявил главный прокурор Удмуртии Сергей Панов. >>

Сотрудник рынка в Москве подарил больным детям ящик хурмы и ящик помидоров к Новому году

27.12.2016 12:58 Уроженец Узбекистана помог волонтерам устроить праздник для пациентов детского хосписа. >>

Як Кузя и кобыла Европа появились в зоопарке Ижевска

27.12.2016 12:57 Животных уже перевели в вольеры. >>

Почти 200 кг санкционного салата из Польши обнаружили в Ижевске

27.12.2016 12:36 Среди найденных продуктов также было 39,3 кг редьки. >>

Шесть детских садов и школу отключили от отопления из-за прорыва на улице Карла Маркса в Ижевске

27.12.2016 12:14 Теплоснабжение планируют восстановить к 22:00. >>

Глава Минобороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

27.12.2016 12:02 Авигдор Либерман считает необходимым выступить против международной конференции по миру на Ближнем Востоке. >>

Количество преступлений, связанных с дачей взяток, увеличилось в Удмуртии в пять раз

27.12.2016 11:56 В 2016 году правоохранители республики выявила 51 такое преступление. >>

Стрелявший по полицейским в Москве мужчина покончил с собой

27.12.2016 11:38 Перед этим мужчина взял в заложники соседку, однако не причинил ей вреда. >>

В Удмуртии на треть сократилось количество грабежей и разбоев

27.12.2016 11:33 Об этом на традиционной итоговой пресс-конференции рассказал главный прокурор Удмуртии Сергей Панов. >>

Пять племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота появились в 2016 году в Удмуртии

27.12.2016 11:11 Всего в республике 40 подобных учреждений. >>

Сотрудники «КОМОС ГРУПП» поздравили воспитанников школы-интерната в Сарапульском районе с наступающим Новым Годом

27.12.2016 11:00 Дети получили сладости в рамках акции «Настоящее чудо», проводимой агрохолдингом ежегодно. >>

Южнокорейская авиакомпании решила усмирять буйных пассажиров электрошокерами

27.12.2016 10:43 В Korean Air решили расширить спектр применения шокера. >>

20 домов остались без отопления из-за прорыва трубопровода по улице Карла Маркса в Ижевске

27.12.2016 10:38 Теплоснабжение планируют восстановить до 18:00. >>

Водолазы обнаружили черный ящик разбившегося в Черном море Ту-154

27.12.2016 10:25 Недалеко от места крушения удалось обнаружить тела трех погибших при авиакатастрофе. >>

Китай намерен отправить зонд для изучения Марса в 2020 году

27.12.2016 09:48 Специалисты планируют освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности Красной плане... >>

Движение трамваев остановилось в Ижевске из-за аварии трубопровода

27.12.2016 09:45 Задержка составила 30 минут. >>

Главу одного из управлений «Роснефти» нашли мертвым в Москве

27.12.2016 09:29 Мужчина скончался от сердечного приступа. >>
 



.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
« Все блогеры Все блоги »
 
СТАТЬЯ
Мегафон_Сансара

Популярное
Следователи Ижевска начали проверку после обнаружения человеческого скелета
26.12.2016 16:05
Следователи Ижевска начали проверку после обнаружения человеческого скелета
Об этом сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии. >>


Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф
26.12.2016 15:23
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф
Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. >>


Подарки близким и продукты для праздничного стола: Новогодняя ярмарка продолжается в Ижевске
26.12.2016 12:10
Подарки близким и продукты для праздничного стола: Новогодняя ярмарка продолжается в Ижевске
Мероприятие проходит в двух павильонах у кинотеатров на Центральной... >>


Кошелек нараспашку: сколько стоит накрыть праздничный стол к Новому году в Удмуртии?
26.12.2016 10:29
Кошелек нараспашку: сколько стоит накрыть праздничный стол к Новому году в Удмуртии?
Ориентировочную сумму для разных категорий населения подсчитал Удмуртстат.... >>


Раз, два, три - ёлочка гори: как правильно выбрать новогоднее дерево в Ижевске
26.12.2016 08:00
Раз, два, три - ёлочка гори: как правильно выбрать новогоднее дерево в Ижевске
Полезные советы собрали корреспонденты информагентства «Сусанин» совместно с Минлесхозом Удмуртии.... >>


Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал причину спешки при подписании концессии с УКСом
23.12.2016 13:40
Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал причину спешки при подписании концессии с УКСом
По его словам, если бы соглашение подписали позже, городу бы пришлось... >>


Два человека погибли от отравления угарным газом в Можгинском районе
22.12.2016 13:52
Два человека погибли от отравления угарным газом в Можгинском районе
Погибшие вовремя не очистили дымоход от наледи. >>


Резкие перепады температуры ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни
21.12.2016 16:08
Резкие перепады температуры ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни
В четверг на территории региона похолодает до -25 градусов, а к пятнице столбик термометра поднимется... >>


Директор УКСа Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессии с Ижевском
21.12.2016 10:54
Директор УКСа Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессии с Ижевском
В рамках соглашения коммунальщики уже в 2017 году проведут «большие ремонты в... >>




Популярное


Популярное
Водитель маршрутки в Нижневартовске отказался везти детей в 47-градусный мороз
22.12.2016 11:56
Водитель маршрутки в Нижневартовске отказался везти детей в 47-градусный мороз
Власти города начали по данному поводу проверку. >>


Спецкомиссия IBU вынесла решение по российским биатлонистам
22.12.2016 21:36
Спецкомиссия IBU вынесла решение по российским биатлонистам
Напомним, независимый эксперт Ричард Макларен ранее предоставил вторую часть доклада, посвященную... >>


Дмитрий Шепелев вывел сына Платона в свет
20.12.2016 19:31
Дмитрий Шепелев вывел сына Платона в свет
Сын телеведущего и певицы Жанны Фриске вместе с отцом посетил хоккейный матч и новогоднее представление. >>


Официально: Минобороны России опубликовало список пассажиров, находившихся на борту рухнувшего ТУ-154
25.12.2016 11:50
Официально: Минобороны России опубликовало список пассажиров, находившихся на борту рухнувшего ТУ-154
Среди них военнослужащие, гражданские служащие,... >>


Стал известен список пассажиров ТУ-154, разбившегося в Черном море
25.12.2016 11:22
Стал известен список пассажиров ТУ-154, разбившегося в Черном море
Об этом сообщает L!fe. >>


Известный актер Александр Яковлев скончался на 71-м году жизни
20.12.2016 17:47
Известный актер Александр Яковлев скончался на 71-м году жизни
В творческой биографии артиста 119 ролей, в том числе в таких картинах, как «Свой среди чужих, чужой... >>


Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро
21.12.2016 10:24
Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро
В настоящее время движение по Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. >>


Варвару Караулову приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы
22.12.2016 16:49
Варвару Караулову приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы
Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. >>


Маленький крокодил замерз насмерть на свалке в Пензе
22.12.2016 15:13
Маленький крокодил замерз насмерть на свалке в Пензе
Неизвестные выкинули рептилию на мороз. >>




Популярное
Дольф Лундгрен решил переехать в Россию
21.12.2016 19:47
Дольф Лундгрен решил переехать в Россию
Звезда «Неудержимых» убежден, что Дональд Трамп не тот человек, который на должном уровне сможет руководить государством.... >>


Битву панды со снеговиком увидели посетители зоопарка в Торонто
21.12.2016 18:56
Битву панды со снеговиком увидели посетители зоопарка в Торонто
Ролик на сайте YouTube посмотрели более 37 тыс. человек. >>


США отдаст Японии часть территорий военных объектов на Окинаве
21.12.2016 13:43
США отдаст Японии часть территорий военных объектов на Окинаве
Передача земель будет официально подтверждена 21 и 22 декабря. >>


Норвегия потребовала дисквалифицировать российских биатлонистов и отменить соревнования
22.12.2016 09:54
Норвегия потребовала дисквалифицировать российских биатлонистов и отменить соревнования
Вместе с чехами и британцами норвежцы готовы бойкотировать состязания в Тюмени.... >>


Украина планирует ввести визовый режим с Россией
22.12.2016 17:36
Украина планирует ввести визовый режим с Россией
МИД страны в настоящее время анализирует последствия такого шага. >>


Николас Кейдж решил отсудить сына у жены
25.12.2016 20:01
Николас Кейдж решил отсудить сына у жены
Актер и его супруга формально не разведены, но живут раздельно. >>


Менеджер Google обвинил компанию в слежке за работниками
22.12.2016 15:52
Менеджер Google обвинил компанию в слежке за работниками
Потенциальный размер штрафа для корпорации может составить до 3,8 млрд долларов. >>


Пережившая падение с 10 километров стюардесса скончалась в Сербии
24.12.2016 17:53
Пережившая падение с 10 километров стюардесса скончалась в Сербии
У женщины были проблемы со здоровьем. >>


Тело 15-летней дочери турецкого дипломата нашли в Баку
21.12.2016 14:53
Тело 15-летней дочери турецкого дипломата нашли в Баку
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. >>




Обсуждаемое
«Ростех» продаст еще 25% акций концерна «Калашникова» частным инвесторам
16:46
«Ростех» продаст еще 25% акций концерна «Калашникова» частным инвесторам
Об это заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. ...>
1 комментарий
Дом на улице Кирова в Ижевске может рухнуть из-за трещины в стене
15:26
Дом на улице Кирова в Ижевске может рухнуть из-за трещины в стене
Ремонт здания обойдется ТСЖ в полмиллиона рублей. >
3 комментария
Уголовное дело возбудили после массового отравления «Боярышником» против замглавы Минимущества Иркутской области
13:37
Уголовное дело возбудили после массового отравления «Боярышником» против замглавы Минимущества Иркутской области
Евгению Нефедову...>
1 комментарий
Як Кузя и кобыла Европа появились в зоопарке Ижевска
12:57
Як Кузя и кобыла Европа появились в зоопарке Ижевска
Животных уже перевели в вольеры. >
1 комментарий
Шесть детских садов и школу отключили от отопления из-за прорыва на улице Карла Маркса в Ижевске
12:14
Шесть детских садов и школу отключили от отопления из-за прорыва на улице Карла Маркса в Ижевске
Теплоснабжение планируют...>
1 комментарий
Почти 200 кг санкционного салата из Польши обнаружили в Ижевске
12:36
Почти 200 кг санкционного салата из Польши обнаружили в Ижевске
Среди найденных продуктов также было 39,3 кг редьки. >
3 комментария
Пять племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота появились в 2016 году в Удмуртии
11:11
Пять племенных предприятий по разведению крупного рогатого скота появились в 2016 году в Удмуртии
Всего в республике...>
1 комментарий
Движение трамваев остановилось в Ижевске из-за аварии трубопровода
09:45
Движение трамваев остановилось в Ижевске из-за аварии трубопровода
Задержка составила 30 минут. >
1 комментарий
Движение транспорта закрыли по улице Карла Маркса в Ижевске из-за прорыва трубопровода
08:48
Движение транспорта закрыли по улице Карла Маркса в Ижевске из-за прорыва трубопровода
Авария произошла в районе школы №27. >
3 комментария
Новости Удмуртии 2.0: Споры вокруг «Бабушек» и новый пикет против объединения школ
07:00
Новости Удмуртии 2.0: Споры вокруг «Бабушек» и новый пикет против объединения школ
Самые интересные материалы онлайн СМИ Удмуртии...>
3 комментария
Тема возвращения ижевскому лосю мужского «достоинства» вышла на федеральный уровень
26.12.2016 17:38
Тема возвращения ижевскому лосю мужского «достоинства» вышла на федеральный уровень
Публикация о нем появилась в журнале...>
2 комментария
ФСБ России назвала 4 основные версии причин крушения Ту-154 в Сочи
26.12.2016 15:21
ФСБ России назвала 4 основные версии причин крушения Ту-154 в Сочи
Признаков теракта на борту специалисты не нашли. >
2 комментария

Обсуждаемое

Афиша Ижевска

Изгой-один: Звёздные войны. Истории
Фильмы
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
Моана
Фильмы
Моана
Новогодний корпоратив
Фильмы
Новогодний корпоратив
Фантастические твари и где они обитают
Фильмы
Фантастические твари и где они обитают
Новогодняя ярмарка
Выставки
Новогодняя ярмарка
Спектакль «Между небом и землей»
Спектакли
Спектакль «Между небом и землей»
«Госпожа Метелица»
Кукольные представления
«Госпожа Метелица»
Балет «Щелкунчик»
Опера и балет
Балет «Щелкунчик»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»