Якутия. Следователи в Якутии начали проверку по факту появления в сети видео, на котором мужчины задавили медведя двумя «Уралами». Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Действия героев ролика правоохранители квалифицировали как жестокое обращение с животным.

В Якутии вахтовики раздавили медведя "Уралом".

«Следственные органы устанавливают личности мужчин, а также другие обстоятельства и причины произошедшего», - отмечается в сообщении.