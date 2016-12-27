Ижевск. Удмуртия. «ВАЗ» и «Дача Логан» столкнулись на Воткинском шоссе Ижевска во вторник днем, пострадали 6 человек. Об этом сообщает 1 отдел республиканского управления ГИБДД.

Инцидент произошел в 13:46, напротив строения №304. Мужчина 1984 года рождения, находившийся за рулем «ВАЗа», выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, которой управлял водитель 1967 года рождения. Оказалось, что виновник аварии был пьян и лишен водительских прав.

В аварии пострадал сам пьяный водитель и три его пассажира – мужчины 1981 и 1986 и 1974 годов рождения. Последний получил травмы и оказался в больнице.

В салоне иномарки от удара пострадали три женщины 1995, 1954 и 1939 годов рождения. Пожилой пассажирке понадобилась стационарная медицинская помощь.