Москва. Власти Москвы будут выплачивать ежемесячную компенсацию детям, потерявшим родителей при крушении Ту-154 в Черном море. Как пишет Эхо Москвы, соответствующее постановление подписал сегодня мэр столицы России Сергей Собянин.

Родственники жертв авиакатастрофы получат по одному миллиону рублей за каждого погибшего.

Между тем, стало известно, что театр «Современник» собирает деньги для близких участников ансамбля имени Александрова, погибших при крушении лайнера.

«Скорбим и считаем своим долгом по мере сил помочь близким нашим товарищей, семьям, оставшимся без кормильцев. Присоединяйтесь к нам. <…> Коробка для пожертвований будет стоять в фойе театра во Дворце на Яузе», - отмечает пресс-служба театра.

Собранные средства передадут в ансамбль 2 февраля 2017 года, на сороковой день со дня трагедии.

Министр обороны России Сергей Шойгу решил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова. Газета цитирует слова главы ведомства: «Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, провести конкурс, продолжить традиции».

В то же время стали известны подробности крушения Ту-154. Российский военный самолет в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел на скорости более 500 км в час. Согласно имеющейся информации, произошло сваливание самолета с эшелона, когда он совершал маневр вправо, пишет РГ. После такого разворота самолет столкнулся с поверхностью моря. В этот момент его скорость составляла около 510 км в час.

Ранее СМИ сообщили о том, что, по словам очевидцев, перед падением самолет напоминал поставленный на заднее колесо мотоцикл - у него был неестественно задранный вверх нос.

Лайнер Минобороны потерпел крушение на пути следования в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты, военнослужащие и известная правозащитница Елизавета Глинка. На данный момент все пассажиры и члены экипажа считаются погибшими.

По данным пресс-службы Минобороны России, несколько тел жертв доставили в Москву, одного из погибших уже опознали родственники.

Брифинг официального представителя Минобороны России по ситуации с крушением ТУ-154 (на 21:00)

Напомним, ранее ФСБ назвала 4 возможные причины крушения лайнера. Теракта средни них нет.