Москва. Россия. Международная федерация лыжных гонок временно дисквалифицировала лыжника из Удмуртии Максимы Вылегжанина. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Отметим, что это отстранение временное.

«Подтверждаю, что Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова и Юлия Иванова дисквалифицированы FIS. Все, что необходимо для их поддержки федерация делала и будет делать в дальнейшем», - сказал Вяльбе.

Напомним, ранее 23 декабря FIS временно отстранила от участия в международных соревнованиях шесть российских лыжников, поводом послужил доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Тогда имена лыжников не были указаны.

Стоит сказать, что Легков выиграл золото и серебро Олимпийских Игр 2014 года, а Максим Вылегжанин две серебряные медали ОИ в Сочи. Петухов был бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпионом мира 2013 года, Евгений Белов - бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года.